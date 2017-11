Fahrzeug samt Schlüssel gestohlen

Opel prallte gegen Geländer

Lichtenau/OT Niederlichtenau. Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten kam es am Montagabend in der Brunnenstraße. Eine 23-Jährige kam mit ihrem Opel aus Richtung Frankenberg und verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto stieß gegen ein Geländer am Straßenrand, wodurch die junge Frau Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Der Sachschaden am Opel wird auf circa

5000 Euro geschätzt.