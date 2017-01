Fahrzeug rutscht in Gegenverkehr

Zwei Autos aufgebrochen

Heidenau. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einen Volvo am Meuschaer Weg sowie einen Opel Astra an der Mozartstraße eingebrochen. Die Täter zerschlugen jeweils eine Seitenscheibe und stahlen aus den Fahrzeugen zwei Portemonnaies sowie das Bedienteil eines Autoradios. Der entstandene Schaden summiert sich auf mehrere Hundert Euro.