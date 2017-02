Fahrzeug für Jugendfeuerwehr fast fertig Der Umbau eines Bauhof-Fahrzeuges ist nahezu abgeschlossen.

© Symbolfoto

Über das fast fertige Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr informierte Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker im Gemeinderat. Bei dem Ford-Transporter wurden technische Mängel beseitigt, der Innenraum aufgehübscht, die Ladefläche mit einer Plane versehen. Das Auto soll den Feuerwehr-Nachwuchs künftig zu Wettkämpfen bringen und die Ausrüstung transportieren. Es verfügt in der Fahrerkabine über fünf zusätzliche Plätze – genug für eine Jugendmannschaft. Es soll nun noch feuerwehrrot beklebt werden. Die Jugendfeuerwehr Kleinnaundorf hat knapp 20 Mitglieder – etwa zu gleichen Teilen Jungs und Mädchen. Sie feierte im vorigen Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und kann so auf 45 Absolventen verweisen, die später in die Erwachsenen-Feuerwehr eingetreten sind. Besonderes Augenmerk legen die Kleinnaundorfer auf die viermal jährlich auf Kreisebene stattfindenden Jugendwettkämpfe in der Gruppenstafette. Sie haben den Landkreis schon beim Landeswettbewerb vertreten. Wird mal nicht trainiert, stehen Grillabende, Badeausflüge oder Kinobesuche an. Auch in Ponickau gibt es eine Jugendfeuerwehr. Die Gemeinde hat 2500 Euro für die Anschaffung von Schutzbekleidung zur Verfügung gestellt. In Thiendorf soll ebenfalls eine Nachwuchs-Truppe gegründet werden. Die Kleinnaundorfer riefen eine Kinderfeuerwehr ins Leben. (mm)

zur Startseite