Fahrt endet im Gegenverkehr Pkw kollidiert mit einem Lkw. Jetzt werden Zeugen des Unfalls gesucht.

Zeithain. Die 60-jährige Fahrerin eines VW befuhr am 27. Dezember kurz vor 14 Uhr die B 98, aus Richtung Glaubitz kommend, in Richtung Zeithain. Auf Grund gesundheitlicher Probleme kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidiert in der Folge mit einem entgegenkommenden Lkw DAF (Fahrer 53).

Durch den Zusammenstoß wurde die 60-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 42.000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die B 98 voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen. Insbesondere werden die Ersthelfer am Unfallort gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden oder das Polizeirevier Riesa unter 0351 4832233 entgegen.

