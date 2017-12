Fahrt endet an der Straßenlaterne Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin verliert plötzlich die Kontrolle über ihren VW Polo und kommt von der Fahrbahn ab.

Symbolfoto © Sebastian Schultz

Großenhain/OT Zschauitz. Eine 67-Jährige fährt am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne.



Die Fahrerin eines VW Polo war auf der Großenhainer Straße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne stieß. Die Frau blieb unverletzt.



Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, entstand an ihrem Wagen ein Schaden von etwa 2 000 Euro. Der Sachschaden an der Laterne wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt. (DA)

Aus dem aktuellen Polizeibericht Wagen beschädigt Großenhain. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zum Freitag einen Mitsubishi, der auf einem Parkplatz an der Käthe-Kollwitz-Straße stand. Zudem beschädigten die Täter den rechten Außenspiegel des Wagens. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

zur Startseite