Fahrstuhl im City Center brennt Im City Center in der Görlitzer Innenstadt hat es am Mittwochabend einen Feueralarm gegeben. Der Brandherd war schnell gefunden.

So sah der betroffene Fahrstuhl im City Center... © SZ/David Berndt So sah der betroffene Fahrstuhl im City Center...

... nach den Löscharbeiten der Feuerwehr aus.

Die Menschen im City Center wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Nach etwa 20 Minuten waren die Kameraden der Feuerwehr mit dem Löschen fertig und die Besucher konnten das City Center wieder betreten.

Görlitz. In einem Fahrstuhl im City Center in Görlitz hat es am Mittwochabend gebrannt. Wie der Einsatzleiter der Görlitzer Feuerwehr, Thomas Seitz, vor Ort bestätigt, war der Brandherd schnell gefunden und das Feuer konnte ohne Verzögerungen gelöscht werden. „Ein Plakat in einem der Fahrstühle wurde offenbar auf dem Fußboden angezündet“, so Seitz.

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage mitteilt, ging um 21.46 Uhr die Information von der Rettungsleitstelle Hoyerswerda ein. Bereits wenige Minuten zuvor wurden die Menschen im City Center über die Lautsprecheranlage aufgefordert das Gebäude „aufgrund einer technischen Störung“ zu verlassen und dazu nicht die Aufzüge zu benutzen. Davon waren vor allem die Besucher des Casinos im zweiten Obergeschoss betroffen. Etwa 25 Personen warteten etwa 20 Minuten vor dem Gebäude, bis die Polizei ihnen erlaubte, zurückzukehren.

Polizeibeamte blieben aber noch vor Ort, um die Besucher zu befragen. „Möglicherweise hat jemand etwas gesehen und kann uns Hinweise geben“, so René Drößig von der Polizeidirektion Görlitz. Bei dem Einsatz waren elf Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Wie hoch der Schaden an dem betroffenen Aufzug ist, muss noch geklärt werden. Ein Kriminaktechniker der Polizei wird sich am Donnerstag vor Ort ein Bild von der Lage machen und in dem Fall ermitteln. (szo/dab)

