Fahrservice für Paul Der Jugendliche wohnt im Heim der Caritas in Langenhennersdorf und lernt in Pirna Koch. Bei Spätdienst fährt kein Bus mehr. Aber nun viele Helfer.

Paul macht sich manchmal sogar zu Fuß auf den weiten Weg zu seiner Ausbildungsstelle in Pirna oder abends zurück nach Langenhennersdorf. © Norbert Millauer

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Es war ein Versuch, vom Ergebnis sind alle überrascht. Die Caritas wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als an die Öffentlichkeit zu gehen.

Paul, der im Heim der Caritas in Langenhennersdorf lebt, lernt in Pirna Koch. Das macht ihm Spaß und er nimmt dafür einiges in Kauf. Doch nach der Spätschicht fährt kein Bus mehr heim. Im Sommer fuhr er mit dem Fahrrad, sonst Taxi. Das bezahlt bisher die Caritas aus eigener Tasche. Vom Landkreis, der sonst für die Kosten von Paul aufkommt, gibt es dafür nichts. Eltern, deren Kinder weit weg von der Busverbindung leben, müssen sich auch selbst kümmern. Um Paul kümmern sich nun viele. Auf den Artikel in der SZ hin meldeten sich Helfer per E-Mail oder Telefon und boten ihre Fahrdienste an, sagt Caritas-Sprecher Sebastian Kieslich. „Manche wollten gleich losfahren.“ Außerdem wurden bereits rund 3 000 Euro gespendet. Auch die SZ-Lichtblickaktion hat eine Spende zugesagt. Die Taxikosten bis zu Pauls 18. Geburtstag – dann zieht er in eine eigene Wohnung – betragen rund 4 500 Euro.

Die Caritas lädt nun diejenigen, die als Fahrer helfen wollen, ein. Ihre Hilfe wird als Ehrenamt gewertet, damit ist auch die Versicherung geklärt, sagt Kieslich. Er freut sich über die Resonanz. Auch Paul staunt. Für ihn ist es eine gute Erfahrung, dass so viele Menschen etwas für ihn tun. Er wollte nach der Inobhutnahme durch den Landkreis unbedingt in Langenhennersdorf bleiben, weil ihm die Ruhe dort gefällt, er mit den anderen und den Erziehern gut klar kommt. Beinahe hätte das aber seine Lehre gefährdet. Er entwickelt sich gut, sagt Leiterin Beate Salimo. Die Hilfe jetzt stärke ihn. Und wenn er 18 wird, wird er seinen Weg gehen, ist sie überzeugt.

