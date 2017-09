Fahrschülerin stürzt bei der Ausbildung schwer

Symbolbild. © dpa

Löbau. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ist in Löbau eine 24-jährige Motorrad-Fahrschülerin an der Beethovenstraße mit ihrem Motorrad gestürzt. Sie war nach Polizeiangaben während der Ausbildung mit einer Kawasaki unterwegs und kam in einer Linkskurve zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (szo)

