Fahrräder für 70000 Euro gestohlen

Thiendorf. Auf die Ladung eines Lkw hatten es Planenschlitzer in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz Wiesenholz an der Autobahn 13 abgesehen. Laut Polizei zerschnitten die Unbekannten die Plane an einem polnischen Sattelzug und stahlen anschließend etwa 70 hochwertige Fahrräder und E-Bikes von der Ladefläche. Der Wert beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf rund 70 000 Euro.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Räder in einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sind. Daher suchen die Polizisten nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen. (SZ)

