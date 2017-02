Fahrräder aus Lastwagen gestohlen Während der Trucker auf einem Rastplatz an der A 4 in seinem Lkw schlief, machten sich die Täter am Auflieger zu schaffen.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Auf dem Autobahnparkplatz „Rossauer Wald“ an der A 4 bei Hainichen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag den Auflieger eines Sattelzuges aufgebrochen. Anschließend entluden sie nach gegenwärtigem Kenntnisstand insgesamt 65 in Kartons verpackte Fahrräder verschiedener Hersteller und diverses Fahrradzubehör, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit.

Die Täter sollen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 5.15 Uhr, zugeschlagen haben. Der Fahrer des Sattelzuges habe zu dieser Zeit geschlafen und von den Dieben nichts mitbekommen, heißt es von den Beamten weiter.

Der konkrete Stehlschaden ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (DA)

