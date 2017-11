Fahrradwerkstatt sucht Helfer Am Sonnabend ist dieses Jahr zu letzten Mal geöffnet. Aber es soll wieder weitergehen.

© Symbolfoto: Th. Fiedler

Die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) am Rosa-Luxemburg-Platz 1 in Radebeul bleibt ab Sonnabend, dem 2. Dezember, geschlossen. Nochmals geöffnet hat die Werkstatt am Sonnabend, dem 25. November, von 11 bis 13 Uhr und am Montag, dem 27. November, von 15 bis 18 Uhr.

Wann und wo im nächsten Jahr das Projekt fortgeführt wird, ist noch offen. Sicher ist allerdings, dass das Werkstatt-Team erweitern muss, um die Arbeit zukünftig fortführen zu können. Aus diesem Grund werden dringend technisch versierte Radfreunde gesucht, die Zeit und Lust haben, das Projekt zu unterstützen.

Die regelmäßigen Betreuungszeiten der Werkstatt werden unter den Mitarbeiten aufgeteilt, sodass ein 14-tägiger bis monatlicher Einsatz abzusichern wäre.(SZ/per)

radstatt@buntes-radebeul.de

