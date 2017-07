Fahrradwerkstatt für Jugendliche Im Verein Noteingang e.V. kann seit ein paar Wochen am Fahrrad getüftelt werden.

Ein origineller Aufhänger – und das im wahrsten Sinne des Wortes für die Fahrradwerkstatt. © Symbolbild/Thomas Fiedler

Der Jugend- und Kulturverein Noteingang bietet neuerdings eine Mini-Werkstatt für Fahrrad- und Skatebordfahrer an der Kötzschenbrodaer Straße 60 am Weißen Haus an. Den Plan für ein dauerhaftes Schrauberzimmer gab es schon länger. Anfang 2017 wechselte der Träger und es konnte eine Einigung erzielt werden: Die Miete wird erlassen, im Gegenzug muss das Projekt Fahrradwerkstatt aber umgesetzt werden.

Der Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat soziokulturelle Jugendarbeit in Radebeul zu betreiben, wird ehrenamtlich von jungen Erwachsenen, die nebenbei zur Schule, ins Studium oder zur Arbeit gehen, für junge Erwachsene betrieben. Laut Vorstand ist das Klima unpolitisch, hier ist also jeder willkommen, der auch selbst weltoffen und freundlich ist. Auch die Skateranlage im Innenhof wird zurzeit erneuert, so dass hier bald wieder wagemutige Tricks auf Board oder BMX vollzogen werden können. Wer also Lust auf sportliche und gemeinschaftliche Aktivitäten hat, ist hier richtig. (SZ)

