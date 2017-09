Fahrradwelten aus Holz und Metall Der Vyskover Künstler Tomiš Zedník kombiniert Schnitzereien aus Lindenholz mit metallischer Strenge.

Der Vyskover Künstler Tomiš Zedník mit seiner Frau Lucie in der Ausstellung „Fahrradwelten“. © André Braun

Seine Lebensphasen haben den Künstler Tomiš Zedník beeinflusst. Er lässt geschnitzte Spermien auf eine Lindenholzeizelle los, schnitzt Babybäuche in allen Formen, als seine Frau schwanger ist. Und jetzt fährt er mit seinen drei Kindern gern Rad. Also sind es Fahrradwelten, mit denen er sich umgibt. Diese hat er jetzt nach Döbeln gebracht. Ein blinkendes Herz aus Fahrradrücklichtern, ein Teufel mit Bremshebelhörnern, ein Radler, der in imaginäre Pedale tritt.

Tomiš Zedník kombiniert das warme Material Holz mit der technischen Strenge der Fahrradteile. Die Skulpturen werden ergänzt durch mehrfarbige Holzschnitte. Es ist die erste Ausstellung eines tschechischen Künstlers überhaupt in der Kleinen Galerie. Tomiš Zedník kommt aus der Partnerschaft Vyskov. Im Mai hatte dort die Döbelner Künstlerin Olga Scheck ihre Bilder ausgestellt. Zu Döbeln hatte der Vyskover Künstler bisher noch gar keine Kontakte, wie er sagte.

Die Ausstellung wird am heutigen Sonnabend um 11 Uhr im Stadtmuseum eröffnet. Das Museum hat zum Weinfest bis 17 Uhr geöffnet.

