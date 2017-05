Fahrradversteigerung voller Erfolg 28 Fahrräder und andere Gefährte wie Dreiräder kamen unter den Hammer – für insgesamt 1 037 Euro.

© Symbolfoto: dpa

Mit dem Ziel, für den geplanten Spielplatz am Kändlerpark Geld einzusammeln, hatte Meißens Marketing- und Kulturchef Christian Friedel kürzlich einen Aufruf zur Versteigerung alter Fahrräder gestartet. Die Aktion erwies sich als voller Erfolg, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt. „Über 1000 Euro boten die Meißner für den guten Zweck“, sagt Sprecherin Katharina Reso.

In den letzten Wochen sei Christian Friedel zum regelrechten Fahrradexperten geworden, habe eifrig gesammelt, sortiert, fotografiert und reinigen lassen. Der Aufwand hat sich gelohnt: „Sage und schreibe 1 037 Euro sind bei der Auktion am Wochenende zusammengekommen“, so Friedel. 28 Fahrräder und andere Gefährte wie Dreiräder kamen unter den Hammer. Friedel bedankt sich vor allem bei allen Spendern und Auktionator Frank Händel, der selbst für geschundene Drahtesel ungeahnte Preise erzielen konnte. (SZ)

