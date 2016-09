Fahrradständer zeitweise gesperrt Die Stadt will nächste Woche bei der Schülerbegegnung die Wand gestalten lassen.

Dieser Hinweis wurde entfernt. © Stadtverwaltung Großenhain

Fünf Schilder haben am Fahrradständer neben dem Busbahnhof darauf hingewiesen, dass diese Ständer seit Montag zeitweise nicht mehr nutzbar sind. Doch die Zettel wurden abgerissen, in den Papierkorb geknüllt. Trotzdem müssen die Fahrradständer am Cottbuser Bahnhof abgebaut werden. Hier soll die verschmierte Wand dahinter neu gestaltet werden – von Teilnehmern der sächsisch-badenwürttembergischen Schülerbegegnung. In der kommenden Woche werden sie unter Anleitung von Künstler Sebastian Bieler arbeiten.

Die Fahrräder von Pendlern können deshalb in der Zeit bis etwa 7. Oktober vorn rechts am Bahnhof angeschlossen werden. Dort stehen auch jetzt schon Ständer, die von der Stadt noch erweitert werden. „Jetzt dürften dort circa 50 Abstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen“, so Jörg Withulz aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung hofft, dass in den nächsten Tagen alle Fahrräder vom Busbahnhof abgeholt werden.

zur Startseite