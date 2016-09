Fahrradständer werden weggebügelt Kompromiss in Loschwitz: Der Weihnachtsmarkt ist gerettet. Bis zu dessen Aufbau bleiben die umstrittenen Radständer stehen. Im Frühling gibt es etwas Neues.

Heike Reichel vom Elbhangfestverein, Eckhard Kleinert von der Bürgerinitiative und SPD-Stadträtin Kristin Sturm (r.) sind zufrieden mit der Lösung. © Rene Meinig

Glühwein, Kerzen und Plätzchenduft wird es in diesem Jahr auch in Loschwitz weiter geben. Der Weihnachtsmarkt ist gerettet. Nach einem gemeinsamen Krisengespräch zwischen dem Elbhangfestverein, den Anwohnern und der Stadtverwaltung fand man den Kompromiss, die Fahrradbügel auf dem Dorfplatz wieder abzubauen. Vor dem Weihnachtsmarkt sollen sie verschwunden sein.

Im nächsten Frühling werden sie durch Blumenkübel ersetzt. Die Blumenkästen stellt das Straßen- und Tiefbauamt auf, um die Pflanzung und die Pflege der Blumen kümmern sich der Elbhangfestverein und die Loschwitzer Bürgerinitiative. „Wir sind sehr glücklich mit der Lösung“, sagte Vereinschefin Heike Reichel.

Dem Krisentreffen voraus ging ein Aufschrei des Vereins. Wegen der 14 Fahrradbügel, die die Stadt in einer Hauruck-Aktion aufstellen ließ, hätten viele der Weihnachtsmarktbuden nicht aufgestellt werden können. Acht von 32 Ständen wären weggefallen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sprach schließlich im Stadtrat ein Machtwort und setzte sich für den Erhalt des Marktes ein.

Die Kosten von rund 2 000 Euro für den Abbau der Bügel trägt die Stadt. Diese sind aber wiederverwendbar. Debattiert wurde auch darüber, die festen Radbügel durch umklappbare zu ersetzten. Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz ist kein Fan davon. „Diese Konstruktion geht nicht. Das ist viel zu unsicher“, sagte er. Solche Fahrradbügel werden sehr oft geklaut. Außerdem laden sie zu Vandalismus ein, sagte er.

Der Elbhangfestverein habe bereits im Januar darauf hingewiesen, dass feste Ständer den Platz für Veranstaltungen einschränken. Er forderte abnehmbare Ständer. Das Straßenbauamt wäre dazu aber nur bereit gewesen, wenn der Verein die Mehrkosten übernommen hätte. Das sah dieser aber nicht ein.

Der Ortsbeirat Loschwitz wandte sich wegen der Fahrradständer am 15. Juni an den Oberbürgermeister. Noch bevor Hilbert auf den Brief antwortete, schafften seine Mitarbeiter vollendete Tatsachen. Sie betonierten Ende August die 14 Bügel auf dem Loschwitzer Marktplatz ein.

Die Stadt sah sich im Recht. Sie argumentierte, sie hätte darüber bereits in einer Anwohnerversammlung am 18. Januar im Ortsamt Loschwitz und im Ortsbeirat im April informiert.

zur Startseite