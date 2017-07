Fahrradparcours in der Warteschleife Am Rand von Freitals Ortsteil Zauckerode soll ein moderner Bikepark entstehen. Doch nun gibt es Probleme mit dem Grundstück.

Freital.

Freital. Die Planungen für einen sogenannten Bikepark im Birkenwäldchen am Rande von Zauckerode sind ins Stocken geraten. Der Grund: Die Stadt Freital ist seit Kurzem nicht mehr Eigentümer des Wäldchens und kann damit nicht einfach mit den Bauarbeiten beginnen. Zunächst muss das Rathaus mit dem neuen Eigentümer, dem Bund, über den Kauf der Fläche verhandeln. Wann das Projekt umgesetzt wird, ist damit wieder völlig offen.

Der Eigentümerwechsel hängt mit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 1990 zusammen. Bei dem Birkenwäldchen handelte es sich um sogenanntes Volkseigentum. Nach dem Zusammenbruch der DDR musste laut Einigungsvertrag festgelegt werden, wer der neue Eigentümer des Grundstücks ist. Sowohl die Stadt als auch der Bund stellten einen Antrag für die Fläche. Wie das Freitaler Rathaus nun mitteilt, sei Anfang 2017 entschieden worden, dass der Bund das Wäldchen bekommt. „Die Stadt befindet sich derzeit in Verhandlung mit dem Bund zum Erwerb des Grundstücks“, teilt das Rathaus nun mit. „Alle Beteiligten arbeiten an der erfolgreichen Umsetzung des Projektes.“

Den ursprünglichen Plänen zufolge soll für insgesamt 123 000 Euro ein Fahrradparcours mit mehreren Strecken entstehen. Von der Glück-Auf-Straße in Zauckerode ist eine kleine Zufahrt für Wirtschaftsfahrzeuge geplant. Am Eingang zum Wäldchen sollen fünf Parkplätze entstehen. Die jetzt schon vorhandenen Radstrecken sollen deutlich erweitert, stabil angelegt und in zwei Teile gegliedert werden – eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Rund 38 000 Euro der Gesamtkosten sollen aus Fördermitteln bezahlt werden. Den Rest will die Stadt beisteuern. Das Geld ist bereits im Haushalt eingeplant.

