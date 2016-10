Fahrradmarkt expandiert ins Zentrum Nach dem Aus vom Neustädter „Mode-Eck“ ist ein Nachfolger gefunden. Der nimmt beim Kunden genau Maß – auch am Po.

zurück Bild 1 von 2 weiter Fahrräder am Boden und an der Wand: Verkäufer Dirk Kschischan stellt neue Ware in den Neustädter Fahrradmarkt. © Steffen Unger Fahrräder am Boden und an der Wand: Verkäufer Dirk Kschischan stellt neue Ware in den Neustädter Fahrradmarkt.

Knallig bunt und mit Stützrädern: Dieses 16-Zoll-Kinderfahrrad vom Hersteller Cube gibt es in verschiedenen Farben.

In der Neustädter Innenstadt hat ein neues Geschäft eröffnet. In den Räumen des ehemaligen „Mode-Eck“ an der Bischofswerdaer Straße werden keine Damenklamotten, sondern Fahrräder verkauft. Seit Anfang September hat sich hier der Fahrradmarkt niedergelassen. Neu ist das Geschäft für Neustadt dennoch nicht. Der Fahrradmarkt gehört zum sogenannten Helimarkt im Gewerbegebiet am Karrenberg in Polenz, wie Geschäftsführer Enrico Fillinger sagt. Er und seine Mitarbeiter suchten jedoch schon seit Längerem nach einem weiteren Standort, um näher an die Kunden heranzurücken. Als er von der anstehenden Geschäftsaufgabe des „Mode-Eck“ erfuhr, kontaktierte er den Eigentümer der Geschäftsräume. Die Lage gegenüber der Grundschule und des Kaufland-Einkaufsmarktes sei perfekt. Auch die Größe passte. Enrico Fillinger und sein Team mieteten sich deshalb ein.

Auf rund 80 Quadratmetern werden nun Fahrräder für alle Altersklassen verkauft: Kinderräder, Mountainbikes, Cross- und Trekkingräder. Auch E-Bikes gehören zum Sortiment. Der Fahrradmarkt arbeitet dabei mit drei großen Herstellern zusammen, den Firmen Diamant, Scott und Cube. „Zusammen mit den Kunden suchen wir ein Rad aus, was zu ihm passt“, erklärt Enrico Fillinger. Für die Beratung müsse man sich Zeit nehmen. Denn zu einem Fahrradkauf gehöre eine gewisse Vorbereitung. Wie groß ist der Kunde, welche Strecken will er mit dem Fahrrad zurücklegen? All das spiele eine Rolle bei der Suche. „Das Fahrrad muss eins sein mit dem, der oben drauf sitzt“, sagt der Geschäftsführer.

Das trifft auch auf den Sattel zu. Um den passenden zu finden, wird in Neustadt genau Maß genommen. Allerdings nicht per Maßband direkt am Hinterteil. Eine spezielle Kiste übernimmt das. Auf diese müssen sich die Kunden nur ganz kurz setzen. Ein besonderes Polster nimmt in der Zeit einen Abdruck von den beiden Sitzknochen. Der Abstand dazwischen entscheidet am Ende, welche Größe der Fahrradsattel haben muss.

Bei den Radgrößen hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Räder mit einem 26er-Durchmesser sind kaum noch auf dem Markt. Auch beim Fahrradmarkt ist das so. „Diesen Platz hat die 27,5er-Größe übernommen“, sagt Enrico Fillinger. Bei den Mountainbikes geht es sogar noch eine Nummer größer. 29er heißt hier der Trend. Die größeren Räder würden für noch mehr Geschwindigkeit auf der Straße sorgen. Außerdem könnten Radler damit im Gelände leichter kleine Hindernisse oder Unebenheiten überrollen. Gerade für Touren in der Sächsischen Schweiz sei das ideal. „Wer die Berge mit Kraft allein nicht schafft, kann auf ein E-Bike umsteigen“, sagt Enrico Fillinger und zieht ein solches Rad hervor. Die Technik hätte sich zuletzt weiter entwickelt. Akkus hielten länger. Bis zu 140 Kilometer groß ist die Reichweite bei den neuen Modellen. Ist das richtige Rad gefunden, dürfen es die Kunden Probe fahren. Passt alles, kann es auf Nachfrage angeliefert werden. Diesen Service gibt es auch in die andere Richtung, wenn etwas defekt sein sollte. Die Reparaturen werden dann aber nicht an der Bischofswerdaer Straße erledigt, sondern im Fachmarkt am Karrenberg – auch für Kunden, die ihr Rad in einem anderen Geschäft gekauft haben.

Mit dem Standort in Polenz sind Fillinger und sein Team zufrieden. Vor fast zehn Jahren wurde der Helimarkt eröffnet. Seit 2010 werden hier Fahrräder verkauft. Neben dem Hauptgeschäft betreibt er noch eine weitere Filiale in Neukirch, die 2013 eingeweiht wurde. Der zusätzliche Anlaufpunkt in Neustadts Innenstadt sei im Vergleich zum Karrenberg noch attraktiver. Denn nicht jeder Kunde würde den Weg nach Polenz einschlagen. „Nun liegen wir an den Hauptverkehrsachsen Richtung Sebnitz und Bischofswerda“, sagt er. Anlässlich der Neustädter Einkaufsnacht, die am 21. Oktober von 18 Uhr bis 22 Uhr stattfindet, hat der Fahrradmarkt ein besonderes Angebot. An diesem Abend gibt es 20 Prozent auf alles.

zur Startseite