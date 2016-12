Fahrradladen in Flammen Ein Feuer auf der Großenhainer Straße löste am Freitagmittag einen Großbrand aus.

Feuerwehr im Einsatz am Gröditzer Fahrradladen. © FFW Frauenhain

Ein ungewöhnlicher Trubel herrschte am Freitag in Gröditz: In einem Fahrradhandel auf der Großenhainer Straße hat es am Freitag gebrannt. Der Alarm ging laut Oliver Linge, Sprecher der Feuerwehr Gröditz, gegen 12.40 Uhr ein. Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr kam aus den umliegenden Ortschaften Pulsen, Frauenhain, Nieska, Nauwalde, Spansberg, Tiefenau, Lichtensee, Wülknitz, Streumen und Koselitz. Aus Weinböhla kam ein zusätzlicher Gerätewagen. 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren insgesamt im Einsatz. Dazu kamen Polizei und Sanitäter.

„Das Feuer ist in einem Schuppen mit Ersatzteilen ausgebrochen. Später stürzte das Dach ein. Der Sauerstoff verursachte eine Rauchgasexplosion“, erklärt Oliver Linge. Dadurch sei das Feuer auch auf den Laden übergegangen. Kurz vor der Explosion seien noch zwei Kameraden im Laden gewesen. Sie hätten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr blieb allerdings bis zum frühen Abend am Brandort, um zu verhindern, dass Brandnester wieder auflodern. Die Großenhainer Straße war stundenlang voll gesperrt.

Auch Bürgermeister Jochen Reinicke machte sich ein Bild vor Ort. Da gleich zwei Gebäude und die Waren des Fahrradgeschäftes in Mitleidenschaft gezogen wurden, sei der materielle Schaden enorm. „Da ist man schnell im sechsstelligen Bereich“, schätzt der Bürgermeister. Die Kripo nimmt laut Feuerwehrsprecher am Sonnabendvormittag ihre Ermittlungen auf.

zur Startseite