Fahrradfalle Albertplatz Radfahrer müssen gut vorbereitet sein, um auf dem Rundling nicht den Überblick zu verlieren.

Der Albertplatz von oben: Auf und über ihn führen zahlreiche Wege. Radfahrer müssen ständig auf Schilder achten, die ihnen den Weg weisen. © Christian Juppe

Der Albertplatz ist einer von Dresdens komplexesten Verkehrsknotenpunkten. Fast 30 000 Kraftfahrzeuge überqueren ihn in Nord-Süd-Richtung, weitere rund 20 000 sind in Ost-West-Richtung von der Bautzner zur Antonstraße und umgekehrt unterwegs. Dazu kommen fünf Straßenbahnlinien und natürlich – Fahrräder. Um Letztere hat sich die Stadt viele Gedanken gemacht. Zumindest spiegeln das die zahlreichen Verkehrsschilder wider, die Radfahrer auf dem Albertplatz beachten müssen. Fast alle 20 Meter, wenn Querstraßen auf den Platz einmünden oder Ampeln zu beachten sind, müssen sich Radler neu orientieren, wo sie weiterfahren dürfen. Dabei haben sie, zumindest in der Nord-Süd-Richtung, gleich mehrere Varianten zur Auswahl.

Wer von der Königsbrücker Straße in Richtung Carolabrücke unterwegs ist, kann auf dem kombinierten Fuß- und Radweg bis zur Hauptstraße fahren. Oder er entscheidet sich für die kürzere Strecke über den Haltestellenbereich zwischen den beiden großen Brunnen. Dort allerdings sind zahlreiche Fußgänger zu beachten, die ein- und aussteigen. Zügiges Fahren ist illusorisch. Deshalb nutzen viele Radfahrer den kombinierten Fuß- und Radweg und fahren auf der Hauptstraße weiter in Richtung Augustusbrücke. Wer zur Carolabrücke möchte, wählt meist den Weg zwischen Albert- und Hauptstraße und weiter über die Sarrasanistraße.

Drei statt vier Autospuren

In der Gegenrichtung müssen Radfahrer auf den kombinierten Fuß- und Radweg der Albertstraße. Vor der Einmündung zur Bautzner Straße verläuft der Radweg ein kurzes Stück auf der Straße, um dann wieder auf den Fußweg zu münden. Problem: Trotz des roten Streifens rechnet nicht jeder Autofahrer mit kreuzenden Radlern.

Um die Nord-Süd-Verbindung grundsätzlich zu verbessern, will die Stadt die Albertstraße verändern. Derzeit wird untersucht, beidseitig Radwege neben den Fahrbahnen einzurichten, sagt Doris Oser, die persönliche Referentin von Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Weil dann nicht mehr genügend Platz für zwei Fahrspuren pro Richtung da ist, muss eine Autospur wegfallen. Vorgesehen ist, zwei Spuren vom Albertplatz zur Carolabrücke zu führen, aber nur eine in der Gegenrichtung. Trotz dieser Einschränkung sei die Leistungsfähigkeit der Albertstraße weiter gegeben, sagt Schmidt-Lamontain. Die Veränderung wäre ohne großen baulichen Aufwand möglich. Wann sie kommt, hängt von weiteren Untersuchungen zur Umgestaltung angrenzender Verkehrsknotenpunkte ab. „Denn es soll ja kein Stückwerk sein, sondern eine grundsätzliche Verbesserung des ganzen Albertplatzes“, so der Bürgermeister.

Ein Teilchen darin ist die neue Ampel auf der Albertstraße, die die gerade abgerissene Fußgängerbrücke ersetzt. Obwohl seit März 2015 klar war, dass die Brücke fällt, läuft die Planung für die Ampel immer noch. Sie soll im zweiten Halbjahr 2017 gebaut werden, sagt Schmidt-Lamontain. Schon jetzt sind Radfahrer sicherer auf der Bautzner Straße zwischen Rothenburger Straße und Albertplatz unterwegs. Nach dem tödlichen Unfall einer jungen Radfahrerin im Februar hat die Stadt den Kreuzungsbereich umbauen lassen. Der Fahrleitungsmast der Bahn wurde versetzt und der Gehweg zwei Meter schmaler gestaltet. Damit entstand ein Radstreifen, der bis zur Nebenfahrbahn der Bautzner führt. Der große Umbau kommt 2017. Schwierig ist jedoch noch die Radwegführung von der Antonstraße bis zur Einmündung Glacisstraße, wo Radler mehrfach von der Straße auf den Fußweg wechseln müssen. „Wir wissen, dass der Albertplatz kompliziert für Radfahrer ist, deshalb planen wir auch mit Hochdruck“, sagt Schmidt-Lamontain.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) befürwortet die Radwege auf der Albertstraße. „Dieser Vorschlag ist schon einige Jahre alt und stammt von uns“, sagt Nils Larsen, der Dresdner ADFC-Chef. Die bisherige Route über die Hauptstraße sei ein Kompromiss – für Fußgänger und Radfahrer nicht optimal. Grundsätzlich seien getrennte Wege besser. „Der Albertplatz ist heute ein Chaosplatz, den kein Radfahrer gern überquert“, sagt Larsen. Separate Radwege erhöhen die Verkehrssicherheit. Mit ihnen könnte sich die positive Entwicklung der Anzahl der in Unfälle verwickelten Radfahrer fortsetzen. Waren es 2014 noch 1 402 beteiligte Radfahrer, wurden 2015 nur noch 1 332 registriert. Verletzt wurden davon 1 051.

