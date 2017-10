Fahrradfahrer von VW schwer verletzt In Quitzdorf am See übersah ein Autofahrer zwei Radfahrer. Diese mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Zusammenstoß mit einem VW mussten zwei Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © dpa

Quitzdorf am See. Am Sonntagnachmittag hat ein 58-jähriger Autofahrer auf der Bautzener Straße im Stadtteil Steinölsa zwei Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte der VW-Fahrer wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Radler übersehen und stieß mit diesen zusammen. Die 55-jährige Frau und ihr 58-jährige Mann erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße wurde mehrere Stunden gesperrt, zudem entstand ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro. (szo)

