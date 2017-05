Fahrradfahrer mit Diebesgut in Deschka ertappt Bundespolizisten entdecken in der Tasche eines 38-Jährigen Kupferkabel, eine Zeitschaltuhr für Bewässerungssysteme sowie einen LED-Baustrahler.

Symbolfoto © dpa

Neißeaue.Beamte der Landes- und Bundespolizei haben gemeinsam einen Fahrradfahrer, der Diebesgut transportierte, ertappt. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigsdorf am Montag mit.

Der polnische Bürger war das erste Mal am späten Sonntagabend kontrolliert worden, als er mit seinem Drahtesel in der Ortslage Deschka, Gemeinde Neißeaue, von der polnischen zur deutschen Seite wechselte. Die zweite Kontrolle folgte zwei Stunden später in umgekehrte Richtung. In diesem Moment wollte der Mann offenbar zurück ins polnische Piensk (Penzig) radeln.

Seine umgehängte Tasche war im Vergleich zur ersten Kontrolle jedoch gut gefüllt. Darin fanden sich nun zehn Meter Kupferkabel, eine Zeitschaltuhr für Bewässerungssystem sowie ein LED-Baustrahler. Der 38-Jährige behauptete die Dinge in einer Mülltonne gefunden zu haben. Da aber alles darauf hindeutete, dass die genannten Gegenstände entwendet wurden, erfolgte deren Sicherstellung. Gegen den einschlägig polizeilich bekannten Verdächtigen ist Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls erstattet worden. (sz/on)

zur Startseite