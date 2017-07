Fahrradfahrer kollidieren An der Elbe nahe Rathen stürzt ein 55-Jähriger nach einem Zusammenstoß eine Böschung hinunter und muss notärztlich versorgt werden.

© privat

Rathen. Am Sonntag hat sich zwischen Rathen und Halbestadt ein schwerer Radunfall ereignet. Ein 55-jähriger Radler prallte auf dem Kottesteig mit einem anderen Radfahrer zusammen und stürzte etwa fünf Meter eine Böschung hinunter. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrradhelm, den der Mann trug, war zweimal gebrochen, verhinderte aber noch schwerere Verletzungen. In einer ersten Diagnose wurde eine Brustkorbverletzung und ein Schädelhirntrauma festgestellt. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Arzt und Notfallsanitäter der Bergwacht erstversorgt, anschließend über die Elbe mittels Boot zu einem Rettungshubschrauber transportiert, der ihn in die Uni-Klinik Dresden flog. Der Rettungseinsatz dauerte etwa zwei Stunden. (mf)

zur Startseite