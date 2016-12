Fahrradfahrer bei Unfall in Horka schwer verletzt Der 76-Jährige kam in Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Horka. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in Horka. Eine 38-jährige Fahrerin eines VW Multivan befuhr gegen 17.40 Uhr die Straße Am Gemeindeamt. Sie hatte die Absicht an der Kreuzung zur Rothenburger Straße geradeaus in Richtung Biehain zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 76-jährigen Fahrradfahrer. Dieser verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 150 Euro. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (szo)

