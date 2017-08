Fahrraddiebe schlagen im Zittauer Gebirge zu An insgesamt fünf Orten stahlen die Täter am Wochenende hochwertige Fahrräder. Einen Zusammenhang zur „O-See-Challenge“ am Olbersdorfer See schließt die Polizei nicht aus.

Symbolbild © dpa

Zittauer Gebirge. Zu einer Serie von Fahrraddiebstählen ist es am Wochenende im Zittauer Gebirge gekommen. An insgesamt fünf Orten schlugen die Täter zu, und stahlen dort hochwertige Fahrräder. Das erklärt Thomas Bretschneider, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ. Ein Zusammenhang zum Cross-Triathlon „O-See-Challenge“ am Olbersdorfer See, bei dem die Teilnehmer am Wochenende teils mit hochwertigen Fahrrädern angereist waren, sei nicht auszuschließen, so Bretschneider auf Nachfrage. Die Kriminalpolizei ermittele auch in diese Richtung.

So entwendeten die Täter in der Nacht zum Sonnabend zwei Mountainbikes vom Dachgepäckträger eines Autos, das in Zittau an der Goldbachstraße geparkt war. Es handelte sich hierbei um die Modelle Cube im Wert von 1500 Euro und Rockmachine im Wert von 800 Euro. In Olbersdorf klauten die Diebe ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend zwei Mountainbikes vom Dachgepäckträger eines Fahrzeugs. Die Marken der Räder waren Bergamont und Giant; der Stehlschaden beträgt 1 000 insgesamt Euro.

Bereits am Freitagabend drangen Einbrecher in eine Garage an der Großschönauer Straße in Jonsdorf ein. Daraus verschwanden ein Mountainbike der Marke Ghost mit Aluminum-Rahmen und eines der Marke Scott mit Carbonrahmen. Der Stehlschaden liegt laut Polizei bei insgesamt 5000 Euro. Insgesamt 6000 Euro beträgt der Stehlschaden bei einem Diebstahl an der Hauptstraße in Oybin. Hier entwendeten die unbekannten Täter vom Dachgepäckträger eines Fahrzeugs ein Mountainbike der Marke AMR Plus und eines der Marke Ghost Lector.

Tatort Nummer fünf ist die Hauptstraße im Ortsteil Waltersdorf in Großschönau. Hier schlugen die Diebe am Sonntagnachmittag zu und ließen ein Pedelec HiBike im Wert von 2300 Euro verschwinden. (szo)

zur Startseite