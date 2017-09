Fahrraddieb zweimal erwischt

Hacker fälschen Bankdaten von Görlitzer Firma Aus aktuellem Anlass mahnt die Kriminalpolizei Gewerbetriebende zur Sorgfalt bei der Ausgestaltung der IT-Technik, der Buchhaltung und Abrechnung. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup informierte, hatte sich am Donnerstag der vergangenen Woche ein in Görlitz ansässiges Unternehmen an die Polizei gewandt. Unbekannte hatten demnach eine Rechnung verfälscht, um in den Genuss der entsprechenden Zahlung zu kommen. „Offenbar waren Hacker in die E-Mail-Kommunikation der Firma gelangt und hatten bei einer Rechnung die Bankdaten verändert“, berichtet Knaup. So wäre beinah ein hoher fünfstelliger Geldbetrag auf ein fremdes Konto geflossen. Die verfälschte Kontonummer sei der Buchhaltung rechtzeitig aufgefallen, sodass die Zahlung nicht ausgelöst wurde und so kein Schaden entstand. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Polizei rät Gewebetreibende wie Privatpersonen zur Nutzung einer tagesaktuellen Firewall und entsprechender Anti-Virus-Software.

Geschwindigkeit am Tunnel kontrolliert In der Nacht zum Montag hat die Polizei an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden die Geschwindigkeit kontrolliert. Binnen sechs Stunden passierten rund 4200 Fahrzeuge die Messanlage. 187 fuhren schneller als erlaubt. Am eiligsten hatte es ein in Polen zugelassener Renault, der mit Tempo 125 km/h in die Nordröhre fuhr. Auf den Fahrer werden mindestens 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik zukommen.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren Am Sonntagabend stoppten Beamte des örtlichen Polizeireviers auf der Wiesbadener Straße in Görlitz einen Mitsubishi. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der der 36-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Weiterhin verriet ein Drogentest, dass der Deutsche unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Zwei Diebe auf frischer Tat gestellt Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat in der Nacht zu Montag zwei Einbrecher vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 23 und 25 Jahren waren an der Parsevalstraße in eine Garage sowie einen darin abgestellten Renault eingebrochen. Die Beamten bemerkten die Tat, suchten die Diebe und fanden sie schließlich in einem Gebüsch. Das Diebesgut, mehrere Schlüssel, eine Armbanduhr und Bargeld, hatten sie noch in ihren Jacken. Die Polizisten nahmen die beiden polnischen Staatsbürger vorläufig fest.

Auto auf Wanderparkplatz aufgebrochen Am Sonntagabend rief der Eigentümer eines Toyota die Polizei zum Wanderparkplatz an der Erntekranzbaude. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz informierte, waren im Tagesverlauf Unbekannte in das Auto eingebrochen. Aus dem Inneren verschwanden ein Koffer, ein Rucksack und persönliche Utensilien um Wert von rund 450 Euro. Den Sachschaden an dem Wagen machte der Mann mit etwa 1000 Euro geltend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.