Fahrraddieb verletzt Schwangere

Skoda sichergestellt Pulsnitz. Die Polizei hat am Dienstagmorgen auf der A 4 bei Pulsnitz einen Skoda Rapid sichergestellt. Das in Dresden zugelassene Auto war zur Fahndung ausgeschrieben. Offenbar waren die fälligen Kreditraten für das Auto sowie die Kfz-Versicherungsbeiträge nicht entrichtet worden, heißt es von der Polizei. Nach Feststellung ihrer Personalien durfte die 35-jährige Fahrerin ohne den Skoda ihre Reise fortsetzen.

Planen-Schlitzer am Werk Ottendorf. Eine böse Überraschung erlebte der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Dienstagmorgen auf dem Autobahnparkplatz Am Eichelberg bei Ottendorf. Als er nach seiner Nachtruhe einen Kontrollgang um das Gespann machte, entdeckte er: Unbekannte hatten die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt und einen Karton mit Keilriemen entwendet. Den Wert der Beute bezifferte der Mann auf 200 Euro. An der Plane des Lasters entstand Schaden von 250 Euro. Es ist nicht das erste Mal, dass auf diesem Autobahn-Parkplatz Planen von Lastern aufgeschlitzt und die Ladung entwendet worden waren.

Fahrer unter Drogeneinfluss Weißenberg. Die unsichere Fahrweise eines Renault Master hat auf der A 4 bei Weißenberg die Aufmerksamkeit einer Streife der Autobahnpolizei erregt. Die Beamten kontrollierten den 38-jährigen Fahrer des Kleinlasters auf dem Autobahnparkplatz Löbauer Wasser. Dabei verriet ein Drogenschnelltest, dass der Betroffene Drogen, vermutlich Crystal, konsumiert hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Auf den 38-Jährigen kommen mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot zu.

Lkw-Verkehr kontrolliert Bautzen. Am Dienstagvormittag hat die Verkehrspolizei auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz aus einem Reisebus den Lkw-Verkehr unter die Lupe genommen. In drei Fällen stoppten die Beamten Fernfahrer, die mit einem Handy am Ohr telefoniert hatten. Auch fünf Abstandsverstöße durch deutliches Unterschreiten der Mindestdistanz von 50 Metern, ein sogenanntes Elefantenrennen und ein Überholen trotz Verbotes standen zum Ende der Kontrolle zu Buche. Streifen der Autobahnpolizei, die dem Bus der Polizisten folgten, lotsten die betroffenen Lkw auf einen Parkplatz und erklärten den Fernfahrern die Verstöße.

Fahrrad gestohlen Bautzen. Auf dem Schulhof des Melanchthon-Gymnasiums in Bautzen wurde am Montagvormittag in Bautzen ein 26-Zoll-Mountainbike der Marke Lion gestohlen. Der Drahtesel hatte einen Wert von etwa 200 Euro. Auffällig waren an dem Jugendrad: Akku-Scheinwerfer, ein schwarzer Sattel mit rotem Abschlussstreifen, Scheibenbremsen und eine rote Aufschrift „Team Raider“. Nach dem Mountainbike wird gefahndet.

Waldboden brennt Kamenz. Am Dienstagabend rückten Feuerwehr und Polizei im Landkreis Bautzen zu zwei Bränden aus, bei denen trockener Waldboden Feuer gefangen hatte. Im Spittelforst bei Kamenz hatten etwa 80 Quadratmeter Waldboden Feuer gefangen. Dabei wurden auch Bäume in Mittleidenschaft gezogen. Einen Brand gab es auch in einem Waldgebiet bei Wittichenau. Hier hatten etwa 500 Quadratmeter Waldboden Feuer gefangen. In beiden Fällen löschten die Freiwilligen Wehren die Flammen schnell, verletzt wurde niemand.