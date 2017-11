Fahrraddieb überführt Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 17 fand die Bundespolizei ein gestohlenes Mountainbike und einen vermissten Motorroller. Und sie deckte noch mehr auf.

© dpa

Es begann mit einer Routinekontrolle: Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Dienstagmittag auf der A 17 die Insassen eines Kleinbusses. Dabei stellte sich bei dem 45-jährigen Fahrer heraus, dass der bereits wegen Fahrraddiebstahl polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten dann ein vor Kurzem gestohlenes Mountainbike und einen im Juli 2017 entwendeten Kleinkraftroller. Auf Befragen gab der Ukrainer an, dass er Fahrrad und Motorroller in Berlin auf einem Basar gekauft habe. Einen Eigentumsnachweis konnte er jedoch nicht vorweisen. Die Beamten stellten das Fahrrad sowie den in Einzelteile zerlegten Roller sicher und leiteten gegen den 45-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Die weiteren Ermittlungen führt die Landespolizei Sachsen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Bundespolizisten fest, dass fünf weitere Insassen des Autos (Ukrainer im Alter von 27 bis 44

Jahren) in Deutschland illegal arbeiteten und sich somit unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt. (szo)

zur Startseite