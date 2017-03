Fahrraddieb in der Videofalle

Kleiderdieb auf frischer Tat gestellt Kamenz. Damit hatte ein 28-jähriger Dieb Dienstagvormittag in Kamenz wohl nicht gerechnet. Der Mann griff sich an der Klosterstraße im Vorbeigehen diverse Kleidungsstücke vom Ständer eines Modegeschäftes und verschwand in einem Hauseingang. Hier riss er gerade die Preisschilder von seiner Beute ab, als ihn eine Zivilstreife des örtlichen Reviers ansprach und vorläufig festnahm. Selbige hatte das Treiben des Deutschen zuvor beobachtet. Die Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes hatten den Diebstahl der Ware im Wert von 200 Euro bis dato noch nicht bemerkt. Die Beute sollten der Freundin des 28-jährigen Radebergers offenbar als Geschenk gemacht werden. Daraus wurde nun nichts. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Unfall mit zweieinhalb Promille Großröhrsdorf. E in VW Transporter und ein Mitsubishi sind Dienstagvormittag an der Radeberger Straße in Kleinröhrsdorf zusammengestoßen. Die 63 und 66 Jahre alten Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen sowie an der Leitplanke ein Schaden von 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife des Polizeireviers Kamenz fest, dass der 63-jährige VW-Fahrer betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 2,52 Promille. Die Beamten veranlassten für den Unfallverursacher eine Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Schrottlaster auf der Autobahn Bautzen. Verschlissene Bremsen, lockere Aufbauten – der Verkehrsüberwachungsdienst hat Dienstagvormittag einen Schrott-Laster aus dem Verkehr gezogen. Die Mängel waren bei der Kontrolle der Richtung Dresden fahrenden Iveco entdeckt worden. Beide Bremsscheiben der Vorderachse des Zwölftonners waren gerissen. Von den Verbindungsschrauben, die den Kofferaufbau auf dem Rahmen hielten, waren alle bis auf eine lose. Für den 50-jährigen Fahrer war die Reise damit auf dem Rastplatz Oberlausitz zu Ende. Ohne Reparatur in einer Fachwerkstatt darf der Laster nicht mehr genutzt werden. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu.

Fahrtenschreiber nicht in Betrieb und überladen Bautzen. Einen Laster mit Mängeln haben die Schwerlastexperten der Verkehrspolizeiinspektion Dienstagvormittag auf dem Rastplatz Oberlausitz an der Autobahn Richtung Görlitz erwischt. Der 48-jährige Fahrer hatte die vorgeschriebene Fahrerkarte nicht in das digitale Kontrollgerät des Mercedes gesteckt. Zudem war der Siebeneinhalb-Tonner um mehr als 800 Kilogramm überladen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, bis umgeladen wurde. Zudem verlangten sie eine Sicherheitsleistung von 300 Euro.

44 Raser geblitzt Großharthau. Teure Bilder hat die Polizei am Dienstagnachmittag auf der B 6, am Abzweig nach Schmiedefeld gemacht. Für vier Stunden stand die Lichtschranke am „Dürren Fuchs", und mehr als 1.000 Fahrzeuge kamen in dieser Zeit vorbei. 44 Fahrer hielten sich nicht an das zulässige Tempo 70. Ein Ford mit Bautzener Kennzeichen flitzte mit 108 km/h an der Messanlage vorbei. Auf den Fahrer werden 120 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister zukommen.