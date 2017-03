Fahrraddieb in der Videofalle Ein Obdachloser klaut ein Mountainbike – und wird erwischt. Trotz Überwachungskamera startet er einen zweiten Versuch.

© Symbolbild: dpa

Ein 36-Jähriger wurde am Dienstagvormittag beobachtet, als er am Großröhrsdorfer Bahnhof ein Mountainbike gestohlen hat. Möglich wurde dies durch eine Videoüberwachungsanlage. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sprachen den Tatverdächtigen an und stellten das Zweirad sicher.

Dennoch ging der obdachlose Deutsche erneut zum Bahnhof und stahl diesmal ein Damenrad. Auch hierbei beobachteten ihn die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Monitor und riefen die Polizei. Eine Streife des Reviers Kamenz traf den Tatverdächtigen wenig später im Stadtgebiet an. Zu dem Zeitpunkt war er ohne Fahrrad unterwegs, zeigte den Beamten jedoch, wo er die Beute versteckt hatte. Dort befand sich ein weiteres Mountainbike, dessen Rahmen in den europaweiten Fahndungssystemen bereits als gestohlen vermerkt war.

Die Polizisten stellten alle drei Fahrräder sicher. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

zur Startseite