Fahrraddieb auf der Autobahn festgenommen Bautzen. Am frühen Mittwochmorgen haben Zivilfahnder der Polizei drei in Leipzig gestohlene Fahrräder sichergestellt und einen mutmaßlichen Hehler vorläufig festgenommen. Den Beamten war ein Ford Galaxy mit Leipziger Kennzeichen auf der Autobahn in Richtung Görlitz aufgefallen. Sie stoppten und kontrollierten den Wagen an der Rastanlage Oberlausitz-Süd bei Salzenforst. Am Steuer saß ein 51-jähriger Ukrainer, der in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen im Raum Leipzig in Erscheinung getreten war. In dem Ford entdeckten die Polizisten zwei Fahrräder, die vor Kurzem in der Messestadt gestohlen worden waren, sowie ein drittes, bei dem bereits die Rahmennummer herausgeschliffen worden war und weitere Fahrradbauteile. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Hehlerware. Die Fahnder stellten das Diebesgut sicher und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gestohlenes Auto wiedergefunden Bautzen. Unachtsamkeit wurde am Dienstag einer 30-jährigen Bautzenerin kurzzeitig zum Verhängnis. Die Frau hatte ihren Schlüsselbund an der Tür ihres Wohnhauses an der Bautzener Käthe-Kollwitz-Straße steckenlassen. Daran befand sich auch ihr Autoschlüssel. Ein Dieb nutzte die Abwesenheit der Frau, nahm den Schlüssel und fuhr mit dem dazugehörigen Honda davon. Die Besitzerin informierte die Polizei. Mehrere Beamte Bautzener Reviers suchten nach dem Wagen - zunächst vergeblich. Ein Zeuge erkannte jedoch das gestohlene Fahrzeug am Abend an der Dresdener Straße wieder und informierte die Polizei. Nach den kriminaltechnischen Untersuchungen konnte die Bautzenerin ihr Auto noch in der Nacht wieder in Empfang nehmen.

Betrunken Unfall verursacht Kirschau. Ein Mann hat sich bei einem Unfall in Kirschau schwer verletzt. Der 33-Jährige war am Dienstagabend auf der Bederwitzer Straße in Richtung Crostau unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und verunglückte. Dabei zog sich der Audifahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Polizisten stellten fest, dass der 33-Jährige umgerechnet 1,46 Promille intus hatte. Daraufhin behielten die Polizisten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Moped und Fahrrad gestohlen Wilthen. In Wilthen sind zwischen Montag und Dienstag gleich zwei Zweiräder entwendet worden. Von der Bahnhofstraße verschwand eine vor einem Wohnhaus abgestellte blaue Simson S 51. Das etwa 800 Euro teure Kleinkraftrad war mit dem Versicherungskennzeichen 515BAJ und der Rahmennummer 5531567 versehen. Im gleichen Zeitraum stahlen Diebe an der Zittauer Straße auch ein 29-Zoll großes Mountainbike des Modells Ghost Tacana 4 in den Farben schwarz-grün-blau. Das Fahrrad hatte einen Neupreis von rund 900 Euro und trug die Rahmennummer WCR1241160K.