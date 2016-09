Fahrrad zusammengeklaut

Einbruch in Einkaufsmarkt Dippoldiswalde. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Altenberger Straße in Schmiedeberg ein. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und stiegen in die Räume ein. Anschließend durchsuchten sie diese und stahlen rund 500 Euro aus einer Geldkassette. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt Bad Schandau. Der Fahrer (51) eines Peugeot befuhr Donnerstagabend die B 172 von Schmilka kommend in Richtung Bad Schandau. Im dortigen Waldgebiet bei Postelwitz befand sich plötzlich ein Fußgänger (67) auf der Straße, der in der Folge von dem Pkw erfasst wurde. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der tschechische Staatsbürger zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.

Fahrrad zusammengestohlen Neustadt. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag ein 28iger-Trekkingrad mit Scheibenbremsen aus einem Hinterhof auf der Struvestraße in Neustadt. Das Rad war mit einem Seilschloss am Vorderrad und dem Fahrradständer gesichert. Nur das angeschlossene Vorderrad ließen die Diebe zurück. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Das fehlende Vorderrad stahlen die Diebe von einem anderen 28iger-Trekkingfahrrad auf der Struvestraße. Auch dieses Rad war einem Schloss gesichert abgestellt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro.