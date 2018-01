Fahrrad und Werkzeug gestohlen Diebe dringen in verschiedene Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Sie werden auch fündig.

Symbolfoto © Nicolas Armer / dpa

Döbeln. Bisher unbekannte Diebe drangen zwischen Donnerstag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 13.30 Uhr, in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens in Döbeln ein.

Es wurden die Kellertüren ausgehangen und aus dem einen Keller ein Mountainbike Bulls, Modell „Sharptail 2 Disc“, sowie aus dem anderen verschiedenes Werkzeug entwendet.

Die Chemnitzer Polizei beziffert die Höhe des Diebesgutes auf etwa 1 200 Euro. (DA)

zur Startseite