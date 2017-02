Fahrrad und Elektrowerkzeuge geklaut Unbekannte Täter brachen in ein Mehrfamilienhaus in Heidenau ein und stahlen ein Fahrrad sowie Elektrowerkzeuge.

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Heidenau und räumten drei Keller aus. Die unbekannten Täter hebelten am Mittwochnachmittag zunächst die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Straße auf und begaben sich in die Kellerräume. Dort brachen sie anschließend drei Kellerverschläge auf und durchsuchten das Innere. Einem ersten Überblick nach ließen die Einbrecher ein Fahrrad, diverse Fahrradteile sowie einige Elektrowerkzeuge mitgehen. Abschließende Angaben zum Wert des Diebesgutes stehen noch aus, teilt die Polizei mit. (szo)

