Fahrrad-Schnellbahn umstritten Auf einem vier Meter breiten, Millionen teuren Radweg sollen vor allem Berufspendler fahren. Doch ist er wirklich nötig?

Viel Platz auf dem Elberadweg bei Meißen: Es stellt sich die Frage, ob eine verbreiterte Fahrbahn tatsächlich mehr Pendler anlocken kann. © Claudia Hübschmann

Morgens um Acht auf dem Elberadweg zwischen Coswig und Meißen: Es ist nicht viel los. Die Radfahrer, die binnen einer Stunde vorbei kommen, lassen sich an zwei Händen abzählen. Es sind fast jeden Tag dieselben. In die Quere kommen sich die paar Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit jedenfalls nicht. Trotzdem möchte der Freistaat den Elberadweg extra-breit ausbauen. Geplant ist eine 50 Kilometer lange Fahrrad-Schnellstraße von Pirna bis nach Meißen. Das geht aus der Antwort von Wirtschaftsminister Martin Dulig auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Rund 25 Millionen Euro wird das Vorhaben kosten – gefördert vom Bund.

Aber ist es wirklich notwendig, den Elberadweg auf vier Meter zu verbreitern? Voll wird es auf der Strecke zwischen Radebeul und Meißen höchstens an Sommerwochenenden. Während der Woche sind deutlich weniger Radler unterwegs.

Genau das soll sich durch die Fahrrad-Schnellstraße jedoch ändern, erklärt Konrad Krause vom ADFC Sachsen. Der Fahrradclub unterstützt das Vorhaben. Durch den Ausbau sollen mehr Berufspendler zum Radfahren animiert werden. Zu viele nutzten bisher für kurze Strecken das Auto. Krause ist sich sicher: Wenn die Strecke attraktiver wird, steigen mehr Leute aufs Fahrrad um. Das verspricht sich auch der Bund von seiner Förderung. Durch die Rad-Autobahnen soll der Straßenverkehr entlastet werden.

Die Fahrradtrassen unterscheiden sich in mehreren Punkten von normalen Radwegen. Mit vier Metern sind sie deutlich breiter. Die Fahrradfahrer haben mehr Platz, um sich gegenseitig zu überholen, erklärt Krause. Außerdem werden die Kurven entschärft. Steile Abbiegungen gibt es auf den Fahrrad-Autobahnen nicht.

Fußgänger dürfen die Wege nicht mit nutzen, damit es nicht zu Zusammenstößen kommt oder die Radfahrer wegen ihnen abbremsen müssen. Denn die Zeit ist wichtig. Pro Kilometer sollen Radfahrer auf den Schnellstraßen nicht länger als 30 Sekunden stehen. Das spielt vor allem im Stadtverkehr eine Rolle. In Dresden etwa könnten die Ampeln so geschaltet werden, dass Radfahrer ohne Stopp auf einer grünen Welle durch die Stadt brausen.

Links zum Thema Kommentar: Den Radweg muss man nicht neu erfinden

Auf dem Elberadweg zwischen Radebeul und Meißen stehen allerdings keine Ampeln. Auch gibt es für diesen Bereich anders als in Dresden keine verlässlichen Zahlen, wie viel Radfahrer dort überhaupt bisher unterwegs sind. Zum Problem könnten die Besitzverhältnisse werden. Denn wird der Radweg auf vier Meter verbreitert, tangiert er an etlichen Stellen, zum Beispiel in Kötzschenbroda, private Grundstücke.

Wie man damit umgehen will, ist jedoch noch völlig unklar. „Es gibt noch keinerlei Planung“, bestätigt Kathleen Brühl, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Bisher habe der Freistaat auf Nachfrage des Bundes nur den Bedarf an Fahrrad-Schnellstraßen angemeldet. Die genaue Ausgestaltung und Routenführung kenne man noch nicht. Fest steht, dass die Trasse nicht ohne Weiteres in die Landschaft gebaut werden darf. „Wir brauchen eine Planfeststellung“, erklärt die Ministeriumssprecherin. Das Vorhaben sei beinah so umfangreich wie ein Straßenbau.

Umweltschützern bereitet das Bauchschmerzen. Christiane Bense von der Kreisgruppe Meißen des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht die Pläne kritisch: „So förderwürdig der Radverkehr auch ist, sollte man sich doch überlegen, wo man solche Fahrrad-Schnellstraßen anlegt.“ In Auengebieten, wie dem Elbtal, sei es ein tiefer Eingriff ins das Ökosystem. Durch die Verbreiterung des Radweges werde wertvoller Boden weggenommen. Außerdem versickere das Wasser auf der asphaltierten Fläche nicht, sagt Bense.

Skeptisch ist man auch in der Tourismusbranche. Werben würde sie mit einer Fahrrad-Autobahn jedenfalls nicht, sagt Mandy Krebs vom Tourismusverband Sächsische Schweiz, die für den Elberadweg zuständig ist. Urlauber wollten entschleunigen und auch mal nebeneinander fahren, um zu schwatzen, sagt sie.

Für Touris ist die Schnellstraße allerdings nicht in erster Linie gedacht. 2026 soll die Trasse für die Pendler fertig sein.

zur Startseite