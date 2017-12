Fahrrad in Weißwasser spurlos verschwunden Das 28er Damenrad wurde gestohlen, obwohl es mittels Ketten gesichert war.

Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein an einem Fahrradständer auf der Straße der Einheit in Weißwasser mittels Ketten angeschlossenes Fahrrad entwendet. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

Das 28er Damenrad der Marke Kalkhoff vom Typ City Glider hat die Farben blau und türkis. Es hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

