Fahrrad-Festtag in Freital Mit einer Tour durch die Stadt will die Arbeitsgemeinschaft Rad auf die Vorteile des Fahrradfahrens, aber auch auf den Zustand der Radwege hinweisen.

Für bessere und sichere Radwege setzt sich in Freital eine Arbeitsgemeinschaft ein. Die lädt am Sonnabend zur Tour durch die Stadt. © dpa

Die Freitaler Arbeitsgemeinschaft (AG) Rad startet am kommenden Sonnabend zu einer Fahrradausfahrt durch Freital. Anlass ist der Europäische Tag des Fahrrades, wie AG-Mitglied Hans-Gunther Müller mitteilt. „Es soll damit auf die zukünftige Bedeutung des Fahrrades und seine Umweltfreundlichkeit hingewiesen werden.“ Alle Freitaler, die Freude am Fahrradfahren haben und damit etwas für ihre Gesundheit tun möchten, seien eingeladen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Kommunalpolitiker der Stadt teilnehmen würden.“ Start ist 9.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Hainsberg.

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich 2014 gegründet und macht sich seitdem für bessere und sichere Radwege in der Stadt stark – unter anderem an der Dresdner Straße. Mitte Mai hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC die Ergebnisse eines bundesweiten Radwege-Tests veröffentlicht. Freitals Radwege landeten dabei auf den hinteren Plätzen. (SZ/win)

zur Startseite