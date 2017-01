Fahrrad-Chefin wirft hin Ines Igney begründete den Rad-Club in Görlitz. Jetzt kam es zum Zerwürfnis. Sie ging nicht allein.

Ines Igney auf dem Fahrrad an der Jakobstrasse in Görlitz © Pawel Sosnowski

Auf einer vom Landesverband Sachsen einberufenen Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Görlitz des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) wurde Michael Zimmermann als neuer Sprecher gewählt. „Damit ist der Fortbestand der Ortsgruppe gesichert, und wir können in bewährter Weise als Interessenvertreter der Radfahrer in Görlitz und Umgebung aktiv bleiben“, teilte der Verband mit. Zur Ortsgruppe gehören nach Klubangaben derzeit 40 Mitglieder, die sich für weniger Verkehrsbelastung und für eine Verbesserung der Möglichkeiten der Straßennutzung für Radfahrer einsetzen sowie auch regelmäßig gemeinsame Radtouren organisieren.

Die bisherigen langjährigen Sprecher und Stellvertreter sowie Mitbegründer der Görlitzer Gruppe, Ines Igney und Reinhard Schubert, sind im Dezember aus internen Gründen ausgeschieden, was die Neuwahl erforderlich machte. Nach eigenen Angaben wollen sich beide aber unabhängig vom ADFC weiter in einzelnen Projekten verkehrspolitisch in Görlitz für Radfahrer und Fußgänger engagieren. (SZ)

www.adfc-ostsachsen.de

zur Startseite