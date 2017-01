Fahrrad aus Keller gestohlen

Zigarettenautomat gesprengt Pirna. An der Straße der Jugend auf dem Sonnenstein haben Unbekannte in den vergangenen Tagen seit dem 30. Dezember einen Zigarettenautomaten gesprengt und das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren gestohlen. Festgestellt wurde dies am Donnerstagvormittag. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wurde auf rund 4100 Euro beziffert.

Laubeneinbruch Freital. In den vergangenen Tagen hebelten Unbekannte ein Fenster einer Gartenlaube an der Straße Am Kleinen Weg in Zauckerode auf und stiegen in das Häuschen ein. Anschließend durchsuchten sie das Innere und stahlen diverse Werkzeuge, darunter einen Akkuschrauber, eine Säge sowie ein Schweißgerät.

Fahrrad gestohlen Neustadt. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Wohnhauses auf der Heinrich-Heine-Straße ein Mountainbike der Marke Hardtail. Das Fahrrad ist rot-grau und hat eine Rahmengröße von 26 Zoll. Der Wert des Rades beträgt etwa 550 Euro.