Fahrplan fürs Weltkulturerbe steht Wenn alles gut läuft, könnte sich die Region umj Altenberg 2019 mit dem begehrten Titel schmücken. Entschieden ist das noch nicht.

Altenberg. Mit guten Nachrichten kehrte Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) am Mittwoch von einer Tagung in Marienberg zurück. Dort tagte der Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge. Dessen Mitglieder haben sich auf die weiteren Schritte verständigt, um den Unesco-Welterbetitel ins Erzgebirge zu holen. Sie folgten dem Vorschlägen der Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE), die den Verein auch führt.

Wie WFE-Geschäftsführer Matthias Lißke die Mitglieder informierte, werde der neue Antrag am 8. Dezember fertig gebunden vorliegen. „Wir liegen damit auf dem Tag genau im Zeitplan“, sagt Lißke. Am 11. Dezember soll dieses Schreiben von Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) und einem Vertreter des tschechischen Kulturministeriums in Dresden unterschrieben werden. Danach werde über die Kultusministerkonferenz der Länder und das Auswärtige Amt an das Unesco-Welterbezentrum in Paris übermittelt. „Danach beginnt das mehrstufige Prüfverfahren“, sagt Lißke. Kirsten rechnet damit, dass Experten im Sommer 2018 ins Erzgebirge kommen werden, um sich die von Bergbau geprägte Region anzuschauen. Gibt es daraufhin eine positive Empfehlung, besteht berechtigte Hoffnung, dass die Montanregion Erzgebirge/Krusnohori in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen wird. Das könnte im Sommer 2019 geschehen.

Sachsen bewirbt sich mit etwa 400 bedeutenden Denkmale des Erzbergbaus. Diese befinden sich in 17 kleineren Regionen, sogenannte Bestandteile. Fünf weitere Welterbe-Bestandteile befinden sich auf tschechischer Seite des Gebirges. (SZ/mb)

