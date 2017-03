Fahrplan für Unwetter gefordert Wer kümmert sich darum, dass auch bei Starkregen das Wasser abfließen kann? Die Gemeinde Göda will dazu Festlegungen treffen.

© Uwe Soeder

Es liegt schon bald ein Jahr zurück, aber die Betroffenen können sich noch gut an das Unwetter vom 23. Mai 2016 erinnern. Der heftige Regen sorgte auch in der Gemeinde Göda an einigen Stellen für Überschwemmungen. „Sind wir künftig besser darauf vorbereitet?“ Diese Frage stellte Gemeinderat Eckehard Krautwurst (CDU), dessen Feld am Rand von Göda damals wegen eines zugesetzten Durchlasses unter Wasser stand, jetzt in der Ratssitzung zur Diskussion. Er habe kurz nach dem Unwetter angeregt, eine Checkliste zu erstellen, um konkret festzulegen, wer in solchen Fällen zuständig ist, welche kritischen Punkte in der Gemeinde kontrolliert werden müssen und wer dafür den Hut aufhat. Was ist seitdem passiert?

Eine Checkliste gibt es bisher nicht, räumte André Laue vom Bauamt ein. Aber die langjährigen Mitarbeiter des Bauhofes wüssten ja aus Erfahrung, welche Punkte in der Gemeinde regelmäßig kontrolliert werden müssen. Dabei geht es vor allem um Durchlässe und Gräben. „Sie kennen die kritischen Stellen“, sagt auch Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos). Dennoch sei es zum Beispiel mit Blick auf Urlaubs- oder Krankheitsvertretung oder den Fall, dass irgendwann mal Mitarbeiter wechseln, sicher sinnvoll, so etwas auch schriftlich festzuhalten. „Wir werden daran arbeiten, dass wir so etwas aufstellen“, kündigte Meyer gegenüber der SZ an.

