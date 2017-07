Fahrkartenautomat macht Probleme Eine rüstige Rentnerin will in Heidenau ein Ticket lösen. Doch so einfach ist das nicht mehr.

In Heidenau hat sich die Bedienung der Automaten verändert. Damit kommen nicht alle klar. © dpa

Inge Biedermann ist 92 und rüstig – körperlich und im Kopf. Damit das so bleibt, geht sie einmal die Woche wandern. Die Fahrkarten dafür werden seit jeher am Automaten am Süd-Bahnhof in Heidenau geholt. Keine Spur von Technikangst. „Wir sind all die Jahre gut zurecht gekommen.“ Doch nun hat die Bahn die Bedienung der Fahrkartenautomaten mal wieder geändert.

Inge Biedermann und ihre Frauen stehen vor dem Automaten und vorbei die Zeit, da sie damit zurechtkamen. „Das Display ist nicht zu lesen, die bisher bekannten Schritte fehlen, dafür erscheinen andere Angebote.“

Warum die Bedienung geändert wurde, verrät die Bahn auch auf Nachfrage nicht. auf der Internetseite werden die neuen alten Automaten gepriesen: „Mit dem DB-Automat kommen Sie einfach und schnell zur Fahrkarte für Nah- und Fernverkehr sowie des jeweiligen Verbundgebietes. Sie erhalten außerdem Fahrplanauskünfte und alle DB-Angebote, wie zum Beispiel Länder-Tickets, das Schönes-Wochenende-Ticket und Sparpreise.“

Das alles wollen Inge Biedermann und ihre wandernden Senioren nicht. Sie wollen einfach eine Fahrkarte kaufen können und verstehen nicht, warum geändert werden musste, was gut lief. Und wenn die Bahn ihnen das nicht erklären kann, soll sie doch immer donnerstags, 8.30 Uhr, einen Mitarbeiter an den Süd-Bahnhof schicken. Was sie nämlich nicht wollen, ist schwarz fahren oder als dumme Rentner hingestellt werden. (SZ/sab)

zur Startseite