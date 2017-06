Fahrgast zeigt tätowierten Hintern Weil ihm offenbar eine Auskunft nicht passte, ließ der Reisende eines Eurocity in Dresden die Hose runter, beschimpfte Bahnpersonal wie Bundespolizisten – unterschätzte aber die Folgen einer Leibesvisitation.

Vom Scheitel bis zur Sohle kriminell zeigte sich ein Zugreisender in Dresden. © dpa

Gegen 15 Uhr stoppte am Mittwoch der Eurocity 175 von Berlin nach Prag planmäßig im Hauptbahnhof Dresden. Beim Halt stieg ein 38-jähriger Mann aus Mecklenburg aus einem der Waggons aus und trat am Bahnsteig mit einer Frage an die Kundenbetreuerin heran.

Offensichtlich unzufrieden mit der erhaltenen Antwort steigt der Mann wieder in den Zug, öffnete aber auf Höhe der Schaffnerin seine Hose und präsentierte ihr sein nacktes Hinterteil, das ein tätowierter Mittelfinger zierte.

Die Zugbegleiterin reagierte auf die doppelte Provokation mit dem Ausschluss des Deutschen von der Weiterfahrt und holte die Bundespolizei zu Hilfe. Die Beamten erlebten einen äußerst aggressiven Mann, wie sie im Bericht schreiben, der Zugpersonal und Polizisten mit Schimpfworten beleidigte.

Als die Polizisten den Mecklenburger nach seinem Namen fragten, erhielten sie erst eine falsche Auskunft, konnte die wahre Identität des Mannes aber fix aufklären. Das war aber noch nicht alles: Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden sie in einem seiner Schuhe versteckte Betäubungsmittel.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und falscher Namensangabe ein. (szo)

