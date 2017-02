Fahrgäste können ab sofort im Zug WLAN nutzen Die Deutsche Bahn hat einen Triebwagen aufgearbeitet. Das dürfte Bahnkunden freuen.

Großzügig und komfortabel präsentiert sich der Triebwagen der DB Regio. Der Fahrgastraum wurde neu ausgestattet. Auch für Rollstuhlfahrer ist mehr Platz. © Steffen Unger

Entspannt Zug fahren, die Landschaft genießen und dann auch noch im Internet surfen. Das alles ist jetzt in einem auf der Nationalparkbahnstrecke U 28 verkehrenden Triebwagen möglich. Den präsentierte die DB Regio anlässlich des Tages der Nationalparkbahn am Freitag bei einer Fahrt von Bad Schandau nach Sebnitz.

Gezeigt wurde, wie ein älterer Triebwagen überarbeitet werden kann, sodass er den Wünschen der Passagiere in Komfort und technischer Ausstattung gerecht werden kann. „Es muss nicht immer alles neu sein, um den Fahrgästen ein angenehmes Reisen zu ermöglichen“, sagt Stephan Naue von der DB Regio. Er verweist auf die Zeiten knapper Haushaltsmittel und den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Die Testfahrer am Freitag zeigen sich begeistert. Sie drängen an die Bildschirme der Fahrgastinformationen hinter dem Cockpit, probieren die 220-Volt- und USB-Steckdosen an den dafür eingerichteten Sitzplätzen aus und fachsimpeln über die Größe der klappbaren Tische und der Gepäckablagen. Beide sind größer als gewöhnlich. Die Gepäckablagen sind aus Glas und Metall, man kann sogar die Skier darauf verstauen. Für Fahrräder ist jetzt mehr Platz, da noch ein zweiter Mehrzweckbereich geschaffen wurde. Bislang konnten zwölf Fahrräder transportiert werden, jetzt können es zwei oder drei mehr sein.

Für die kleinen Fahrgäste stehen vier Plätze mit kindgerecht gestalteten Sitzpolstern und Spieltisch zur Verfügung. Außerdem wurden die Sitze neu bezogen und mit Armlehnen versehen. Um das alles umzusetzen, wurde die Anzahl der Sitzplätze von 120 auf 116 reduziert.

Der aufgemotzte Triebwagen verkehrt auf der Nationalparkbahnstrecke zwischen Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau und Decin. Bei dem Umbau handelt es sich um ein Pilotprojekt. Sicherlich auch, weil der Vertrag für die DB Regio 2019 ausläuft und neu ausgeschrieben wird. Doch vorerst können die Fahrgäste den neuen Komfort genießen. Beim Ein- und Aussteigen lohnt sich ein Blick auf die Außengestaltung mit Motiven von der Bastei und dem Prebischtor, die symbolisch für die Nationalparkregion stehen.

