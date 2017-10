Fahrgäste blockieren Zug aus Protest Hunderte genervte Pendler aus Nordfriesland hatten die Faxen dicke mit der Deutschen Bahn.

Zwei Züge werden auf dem Bahnhof Klanxbüll (Schleswig-Holstein) von Pendlern an der Weiterfahrt gehindert. © dpa

Weil die Züge auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt sich so oft verspäten oder ausfallen, haben Pendler in dieser Woche zu einer Protestaktion gegriffen: Sie blockierten drei Stunden lang die Türen einer Bahn und hinderten sie so am Weiterfahren. Nach Angaben der Deutschen Bahn behinderten mehrere Hundert Fahrgäste in Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) am Mittwoch einen ersten Zug um 7.12 Uhr an der Weiterfahrt nach Westerland auf Sylt. Auch der nachfolgende Zug wurde blockiert, sodass sich Verspätungen in beide Fahrtrichtungen von bis zu zwei Stunden aufbauten. Einige Zugverbindungen mussten seitens der Bahn gestrichen werden. Auf der Strecke Hamburg-Sylt kommt es seit knapp einem Jahr wiederholt zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn hatte im vergangenen Dezember den Betrieb der Strecke von der Nord-Ostsee-Bahn übernommen, kämpfte aber bei veralteten Waggons und defekten Lokomotiven mit technischen Problemen.

Die Deutsche Bahn entschuldigte sich, man könne den Unmut der Fahrgäste verstehen. Eine Sprecherin verwies auf die Probleme bei der Beschaffung: „So haben wir beispielsweise europaweit versucht, geeignete Loks zu bekommen und auch drei Zusatzloks im Einsatz. Dennoch stehen derzeit nicht alle nötigen Loks zur Verfügung.“ (dpa)

