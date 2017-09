Fahrfehler schuld am Tanker-Unfall

Brandstiftung im ehemaligen Kino Bischofswerda. Im ehemaligen Kino an der Karl-Liebknecht-Straße in Bischofswerda ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Beamte der benachbarten Polizeiwache wurden darauf aufmerksam, als in ihren Diensträumen plötzlich die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Die freiwilligen Wehren aus Bischofswerda und Geißmannsdorf waren mit rund 25 Kameraden im Einsatz und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer in dem Lichtspielhaus an mehreren Stellen ausgebrochen war. Zudem waren Scheiben an der Fassade beschädigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird den Ort des Geschehens untersuchen. In welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, wird der Eigentümer des Hauses noch beziffern müssen.

14-jähriger Radler verletzt Kamenz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Kamenzer Goethestraße ereignet. Dabei sind ein Auto und ein junger Radfahrer zusammengestoßen. Als der 14-Jährige mit seinem Rad vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, konnte eine 34-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Jugendliche und verletzte sich. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden betrug etwa 500 Euro.

Jugendlichen Fahrraddieb erwischt Bautzen. Einen Fahrraddiebstahl hat die Polizei am Mittwochnachmittag aufklären können. Einer 32-Jährigen war am Dienstag in der Schulstraße ihr Fahrrad gestohlen worden. Am Mittwoch entdeckte sie es vor einem Haus in der Rosenstraße. Sie informierte die Polizei, und die Beamten legten such auf die Lauer. Erfolgreich, denn sie konnten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren überraschen, als diese das Damenrad abholen wollten. Der jüngere der beiden Deutschen aus Bautzen gab in einer Vernehmung zu, dieses und zwei weitere Fahrräder gestohlen zu haben. Auch die beiden anderen Bikes gab der Beschuldigte anschließend an die Polizisten heraus. Die Beamten übergaben den Jungen seiner Mutter. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu allen drei Diebstählen und prüft dabei auch, ob weitere Straftaten auf das Konto des Jugendlichen gehen.

Blitz-Aktion vor der Grundschule Cunewalde. Vor der Grundschule in der Oberlausitzer Straße in Weigsdorf-Köblitz hat die Polizei am Mittwochvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Der Schulleiter hatte die Polizei informiert, dass das hier zulässige Tempo 30 von vielen Fahrern nicht eingehalten würde. Tatsächlich: Bei der fünfeinhalbstündigen Kontrolle war jedes zehnte der 1.300 gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Die höchste Überschreitung betrug 30 km/h. Darauf stehen 100 Euro Bußgeld und einen Punkt im Zentralregister vor. Auch in den kommenden zwei Wochen wird die Polizei zusammen mit Grundschülern im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ vor einigen Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz die Geschwindigkeit kontrollieren. Näheres dazu wird die Polizeidirektion Görlitz in ihrer morgigen Medieninformation mitteilen.