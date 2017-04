Fahrerin muss ins Krankenhaus

Fahrer ohne Führerschein

Großenhain. Am Dienstag gegen 17 Uhr war der Fahrer (72) eines Mitsubishi Space Star auf der Straße An der Elmobrücke unterwegs und wollte nach links auf die Meißner Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Citroen C4 zusammen, dessen Fahrer (27) auf der Meißner Straße in Richtung Stadtzentrum fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war.