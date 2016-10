Fahrerin mit Drogen erwischt

Syrer erhält Platzverweis Görlitz. Eine Streife des Görlitzer Reviers hat am Dienstagabend vor einem Mehrfamilienhaus am Deutsch-Ossig-Ring in Weinhübel einem 25-jährigen Mann aus Syrien einen Platzverweis erteilt. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Der in Stuttgart gemeldete Asylsuchende soll eine 29-jährige Landsfrau belästigt und mit Worten bedroht haben.

Einbruch in Görlitzer Café Görlitz. Diebe haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag ein Café in der Görlitzer Weberstraße heimgesucht. In dem Lokal brachen sie die Kasse auf und entwendeten eine unbestimmte Menge an Bargeld, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. Zudem verschwanden zwei Ipads und zwei Ipods im Gesamtwert von 2500 Euro.

Diebstahl aus Gartenlaube Ludwigsdorf. Unbekannte sind in den vergangenen Wochen am Kleindorffs Weg in Ludwigsdorf gewaltsam in eine Laube eingedrungen. Gestohlen haben die Diebe Nahrungs- und Genussmittel im Wert von etwa 40 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit knapp 190 Euro beziffert.

Werkzeug-Diebe in Leutersdorf Leutersdorf. Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Leutersdorf am Werk gewesen. An der Bergstraße drangen die Täter gewaltsam in einen Schuppen ein. Sie entwendeten eine Kettensäge, eine Motorsense, eine Bohrmaschine und einen Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Der Sachschaden wird mit rund 20 Euro beziffert.

Moped beim Einkauf gestohlen Oderwitz. In Oberoderwitz haben Diebe Dienstagabend von einem Parkplatz an der Hauptstraße ein weißes Moped gestohlen. Der Besitzer ist in einem Supermarkt einkaufen gewesen, als der Vorfall passierte. Die Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 453 BIA verschwand spurlos. Der Mann bezifferte den Schaden mit etwa 1500 Euro. Nach der Simson wird nun gefahndet.

Diebe stehlen Spiegelgläser Löbau. Die Polizei hat am Dienstagmorgen von einem Diebstahl in Löbau erfahren, der sich bereits Tage zuvor ereignete. So waren in der Nacht zu Freitag der vergangenen Woche Unbekannte auf einem Firmengelände an der Weißenberger Straße am Werk gewesen. Die Täter entwendeten von mehreren Fahrzeugen die Spiegelgläser. Den Schaden bezifferte der Eigentümer in Summe mit rund 2200 Euro.

Renault kollidiert mit Wildschweinen Mulkwitz/Boxberg. Einem Renault-Fahrer sind am Dienstagmorgen auf der Straße zwischen Mulkwitz und Boxberg zwei Wildschweine vor sein Fahrzeug gelaufen. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 50-Jährige die Kollision mit einem der Tiere nicht verhindern. Am Auto entstand Schaden von circa 3000 Euro, die Tiere flüchteten vom Unfallort ins Unterholz.