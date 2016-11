Fahrerflucht macht Schule Innerhalb weniger Tage gab es in der Region fünf Unfälle, bei denen die Verursacher einfach verschwanden. Sogar ein Bus war betroffen.

Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt und wird mit hohen Geldstrafen sowie Führerscheinentzug bestraft. © Symbolbild

Ein unbekannter Autofahrer ist offenbar für einen Unfall verantwortlich, bei dem am Montagmorgen in Riesa ein Linienbus beschädigt wurde. Der Bus wollte laut Polizei vom Alexander-Puschkin-Platz nach rechts auf die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Klötzerstraße abbiegen, als plötzlich ein links neben ihm fahrender Wagen nach rechts zog und vor ihm abbog. Der Bus musste deshalb ausweichen – und streifte ein Geländer. Der Fahrer des anderen Wagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen weinroten Kleinlieferwagen oder Kleintransporter gehandelt haben.

Das ist nicht der einzige Fall von Fahrerflucht, mit dem die Polizei momentan zu tun hat. Aus Großenhain wurden jetzt gleich vier Vorfälle mit der Bitte um Zeugenhinweise gemeldet. So hatte zwischen dem 14. und dem 17. November der Fahrer eines Lkws die Dachrinne eines Einkaufsmarktes an der Dresdner Straße beschädigt. Schaden: 1 000 Euro. Am Sonnabend war ein Mitsubishi-Fahrer an der Straße zwischen Strauch und Übigau gegen einen Baum geprallt, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. Schaden dort: 1 500 Euro.

Am Wochenende beschädigte zudem ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Polo auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Schaden: 500 Euro. Und schließlich rammte am Montag gegen 11 Uhr noch ein weiterer unbekannter Autofahrer einen blauen Peugeot, der auf dem Kirchplatz stand. Schaden am Peugeot: ebenfalls 500 Euro. In sämtlichen Fällen waren die Verursacher einfach weitergefahren. (SZ)

Die Polizei sucht zu allen Fällen Zeugen. Wer hat einen der Unfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Wagen oder dessen Fahrern machen?

Hinweise zum Unfall mit dem Linienbus bitte an das Polizeirevier Riesa, in den anderen Fällen direkt an das Polizeirevier Großenhain. In allen Fällen ist auch eine Meldung bei der Polizeidirektion möglich: Telefon 0351 4832233.

