Fahrerflucht führt zu schwerem Unfall Brummi-Fahrer meldet offenbar Ölspur seines Lkw nicht – andere rutschen darauf aus.

Hat der Lkw-Fahrer das nicht gemerkt? Am Montagabend kurz nach 22 Uhr verursachte wahrscheinlich ein Lkw eine lange Ölspur auf der B 98, die bis nach Wildenhain hineinführte. 22.15 Uhr kam ein Smartfahrer (43) in der Kurve in Richtung Riesa vorm Ortseingang Wildenhain dermaßen auf der schmierigen Fahrbahn ins Schleudern, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er krachte in die Leitplanke und wurde zurück auf die Gegenspur geschleudert.

Auf dieser war gerade ein Seat-Ibiza (Fahrer 47) unterwegs. Dessen Fahrer konnte dem Smart nicht mehr ausweichen, die Fahrzeuge kollidierten frontal und krachten dann ebenfalls gegen die Leitplanke.Die Fahrer konnten sich zwar noch selbst aus ihren Fahrzeugen befreien, der Seatfahrer wurde aber schwer, der Smartfahrer leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf 13 000 Euro. Die große Öllache, rund 50 Meter von der Unfallstelle entfernt, war sofort als Ursache auszumachen. Nachdem die beiden Autos weggeräumt waren, musste die Straße von der Feuerwehr gesäubert werden.

Woher die Ölspur letztlich stammt, ermittelt nun die Polizei. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie durch einen beschädigten Lkw verursacht wurde. Anscheinend fuhr der Brummi-Fahrer einfach weiter, ohne die Polizei zu informieren. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

